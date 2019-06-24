مهاجم المنتخب يقيم حفل زفافه مباشرة بعد نهاية مباراة الأسود و ناميبيا

هبة بريس – القسم الرياضي

ليلة بهيجة عاشتها مساء أمس الأحد قاعة افراح سوس بمدينة أغادير احتفاءا بحفل زفاف اللاعب المغربي الدولي حميد أحداد المحترف بنادي الزمالك المصري.

و مباشرة بعد نهاية مباراة المنتخب المغربي الافتتاحية بكأس إفريقيا للأمم ، و التي أصر حميد أحداد على متابعتها عبر شاشة التلفاز، انطلق حفل زفاف مهاجم الزمالك و اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي.

حميد أحداد الذي جاور المنتخب المغربي خاصة المحليين حين كان لاعبا بالدوري المغربي احتفل ليلة أمس بزفافه من شابة دكالية الأصل تنتمي لمدينة الجديدة حيث حضر حفل زفافه ثلة من اللاعبين و الرياضيين و الإعلاميين ، فضلا على ان عددا من لاعبي المنتخب و على رأسهم زميله بالزمالك خالد بوطيب أصروا على إرسال رسائل التهنئة ، فيما غصت صفحات نادي الزمالك المصري و الدفاع الجديدي المغربي بصور اللاعب و زوجته مع عبارات المباركة و التهنئة.

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