“أكاديمية الرباط” تحقق أعلى معدل وطني وترتقي إلى الرتبة الثانية كأفضل نسبة نجاح

هبة بريس – الرباط

ارتقت الأكاديمية الجهوية لمهن التربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى المرتبة الثانية من بين الجهات الإثنان عشر، بمعدل نسبة نجاح في الدورة العادية لامتحان البكالوريا لسنة 2019 بلغت %69،29 في صفوف المترشحين المتمدرسين مقابل %60،42 في نفس الدورة لسنة 2018، محققة بذلك ثاني أفضل نسبة نجاح على الصعيد الوطني، فيما سجلت المديرية الإقليمية لسلا أعلى معدل وطني ب 19،40 من 20 (علوم رياضية “ب” خيار فرنسية)،

و وفقا لبلاغ صادر عن ذات المؤسسة التربوية التي يقودها “محمد أضرضور” فإن عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا، بلغ ما مجموعه 30924 ناجحة وناجحا، منهم 25095 بالتعليم المدرسي العمومي، و5829 بالتعليم المدرسي الخصوصي، في حين بلغ عدد الناجحات والناجحين في صفوف الاحرار خلال هذه الدورة 2973 بنسبة نجاح بلغت 32،37%.

أما بخصوص توزيع الناجحين المتمدرسين على المديريات الإقليمية الواقعة تحت مسؤولية أكاديمية الرباط، فجاء على الشكل التالي: الرباط %81،74، الصخيرات تمارة %74،23، سلا 70،60%، الخميسات 69،70%، سيدي قاسم %64،25، والقنيطرة %60،41 وسيدي سليمان ب 53،25%، فيما بلغ عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الين تمكنوا من نيل شهادة البكالوريا، والذين استفادوا من تكييف مواضيع الاختبارات، 118 تلميذا، بنسبة بلغت 84،28%.

اما فيما يتعلق بنسبة الميزات المحصل عليها، يشير البلاغ إلى أن عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين بميزة حسن جدا بلغ 3314، وبميزة حسن 4552، وبميزة مستحسن 8186 مترشحة ومترشحا. وبخصوص نسب النجاح حسب الشعب والمسالك فلقد بلغ عدد الناجحين بالتعليم العام 22244، بنسبة نجاح تبلغ 65%، وبلغ بالتعليم التقني 3457 بنسبة نجاح بلغت 75%.

أما بالنسبة للمسالك الدولة للبكالوريا المغربية فلقد بلغ عدد الناجحين بالنسبة لخيار فرنسية 4664، أي بنسبة نجاح 97% وبلغ عدد الناحجين بخيار اللغة الإنجليزية 36 بنسبة 95%، وتمكن 424 مترشحة ومترشحا من النجاح في البكالوريا المهنية أي بنسبة بلغت 46%.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية18356 ، بنسبة تقدر ب 30،50%، وسيجتازون هذه الدورة أيام 4، و5، و6 و8 يوليوز 2019.

ولم يفت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن تهنئ و تشيد بأداء كل الفاعلين التربويين والاداريين بالجهة الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مقدمة لهم كل “عبارات الشكر والامتنان لكل الأطر التربوية وهيئات المراقبة والإدارة التربوية وموظفي الأكاديمية والمديريات الإقليمية وكل المتدخلين والشركاء من المصالح الإدارة الترابية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والقطاعات الحكومية، وكذا جميع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، على المجهودات والتضحيات المبذولة لإنجاح هذه المحطة المهمة في مسار التلميذ المغربي” وفق نص البلاغ.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0