حصة تدريبية مبكرة للمنتخب من أجل متابعة خصوم “الأسود”

هبة بريس - القسم الرياضي

أجرى المنتخب الوطني المغربي حصة تدريبية مبكرة صباح اليوم، بملعب حرس الحدود، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للاعبين والمدرب لمشاهدة مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا، خصمي الأسود في المجموعة الرابعة.

وشارك في الحصة التدريبية التي انطلقت في تمام الساعة ال11 بالتوقيت المصري، جميع لاعبي “الأسود”، بعد تعافي كل العناصر من الإصابات التي لحقتها في وقت سابق، وعلى رأسها نصير مزراوي ويونس بلهندة، حسب تصريح لعبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب.

وسيعمل رونار على إراحة عدد من اللاعبين في الحصص التدريبية المقبلة، بعد المجهود الذي بذلوه خلال المباراة الأولى أمام ناميبيا، حيث سيكتفون بإجراء تمارين خفيفة بشكل انفرادي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا، والتي ستجرى اليوم بداية من الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المغربي.

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