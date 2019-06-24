الملك يبرق دوقي اللوكسمبورغ: “تهانينا الحارة لكم”

نُشر بتاريخ :  2019-06-24 - 10:53
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي هنري الأول دوق لوكسمبورغ الكبير، وصاحبة السمو الملكي ماريا تريزا دوقة لوكسمبورغ الكبيرة، بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.

وأعرب جلالة الملك،بهذه المناسبة، عن تهانئه الحارة لصاحبي السمو الملكي هنري الأول وماريا تريزا، ومتمنياته الصادقة لشعب لوكسمبورغ باطراد التقدم والازدهار .

كما أعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن عميق ارتياحه لأواصر الصداقة والتقدير المتبادل “التي تربط أسرتينا الملكيتين، ولما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون المثمر” .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

ماء العينين: “”الباك” ليس نهاية العالم”

تزامنا مع الاعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، أكدت البرلمانية والقيادية عن حزب العدالة و…