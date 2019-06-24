الملك يبرق دوقي اللوكسمبورغ: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي هنري الأول دوق لوكسمبورغ الكبير، وصاحبة السمو الملكي ماريا تريزا دوقة لوكسمبورغ الكبيرة، بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.

وأعرب جلالة الملك،بهذه المناسبة، عن تهانئه الحارة لصاحبي السمو الملكي هنري الأول وماريا تريزا، ومتمنياته الصادقة لشعب لوكسمبورغ باطراد التقدم والازدهار .

كما أعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن عميق ارتياحه لأواصر الصداقة والتقدير المتبادل “التي تربط أسرتينا الملكيتين، ولما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون المثمر” .

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