قتيل وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي

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هبة بريس - وكالات
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليل الأحد الإثنين أن عدد المصابين في الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون على مطار أبها السعودي بلغ 21 مدنيا، بالإضافة إلى سقوط قتيل يحمل الجنسية السورية.
وقال المتحدث باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن “الهجوم الإرهابي” أدى إلى مقتل شخص واحد يحمل الجنسية السورية وإصابة 21 شخصا من المدنيين.
وبحسب التحالف فإن المصابين هم من السعودية ومصر والهند وبنغلادش وبينهم 3 نساء وطفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولم يوضح التحالف طبيعة الهجوم الذي شنّه المتمردون الحوثيون على المطار.
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تبيان لمن غاب عنه البيان
في 15:26
يبدو أن كثيرا منا لا يعلم بأن الحوثي الحقير لديه نظرة عنصرية شديدة اتجاه المسلمين السنة ولا يبدي احترامه وتقديره إلا اتجاه الحكومة الخوماينية وشيعتها الذين يزعمون زورا انتسابهم لآل البيت (كيف لفارسي أن ينتسب لنبي عربي !!؟)..هذا الحوثي اللعين يكذب ويدعي بدوره زورا أنه من آل البيت ويزعم الخبيث أنه وقبيلته أعلى شأنا ومقاما من باقي العرب بما فيهم المسلمين السنة الذين يسميهم “زنابيل” احتقارا لهم.. ويرى أنه هو الأجدر بتولي الحكم “لنسبه الشريف” رغم أن نسبتهم بين السكان لا تتجاوز 5 بالمائة.. ويقول هذا الحوثي ابن الفويسقة أن هؤلاء “الزنابيل” يجب أن يكونوا خداما وعبيدا لسلالة آل البيت الذي يدعي كذبا أنه منهم.. ولا يبدو على هذا الحوثي البليد أنه يعلم بأن أبو لهب الذي سيصلى نارا ذات لهب هو عم رسول الله وأنه هو أيضا من آل البيت.. المخزي أنك تجد الجهلة والأغبياء ممن يسميهم الحوثي الزنابيل، يمدحون هذا الحوثي ويدعون له بالنصر ويقفزون فرحا لقصفه إخوانه من المسلمين السنة الذين هم أقرب إلينا (مهما اختلفنا معهم) في بلاد الحرمين وبيت الله الحرام بالصواريخ!!!!.. والله كأنني أرى هذا الحوثي الخبيث وزمرته يضحكون بكل أسنانهم المصفرة من هؤلاء الأغبياء عند قراءته لتعاليقهم.. والله إن الجهل والغباء لمصيبتين عظيمتين وأن مصائب الأمة وشتاتها وضعفها هو بسبب هؤلاء الجهلة الأغبياء الذين يعيشون بين ظهرانينا.