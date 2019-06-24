قتيل وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي

هبة بريس - وكالات

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليل الأحد الإثنين أن عدد المصابين في الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون على مطار أبها السعودي بلغ 21 مدنيا، بالإضافة إلى سقوط قتيل يحمل الجنسية السورية.

وقال المتحدث باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن “الهجوم الإرهابي” أدى إلى مقتل شخص واحد يحمل الجنسية السورية وإصابة 21 شخصا من المدنيين.

وبحسب التحالف فإن المصابين هم من السعودية ومصر والهند وبنغلادش وبينهم 3 نساء وطفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يوضح التحالف طبيعة الهجوم الذي شنّه المتمردون الحوثيون على المطار.

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