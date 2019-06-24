“Spotify” الشريك الموسيقي لمهرجان موازين في نسخته الـ18

هبة بريس

برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعود مهرجان موازين – أكبر وأهم المهرجانات الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في نسخته الـ 18 التي تنطلق يوم الجمعة 21 يونيو وتستمر حتى السبت 29 يونيو في العاصمة المغربية الرباط.

وبفضل شراكة جديدة بين مهرجان موازين وخدمة البث الموسيقي الأشهر في العالم Spotify، سيتاح لعشاق الموسيقى أينما كانوا حول العالم الوصول بسهولة إلى الموسيقى والأغاني التي يقدمها فنانوهم المفضلون خلال المهرجان مما يضيف إلى الطابع العالمي الذي يتمتع به المهرجان الإقليمي. وتهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على الفنانين المحليين في المغرب.

وتسمح الشراكة بين موازين وSpotify لعشاق الموسيقى- سواء الذين شاركوا في فعالياته أو تابعوها عن بعد- بالاستماع والتعرف على الموسيقى التي يقدمها الفنانون المشاركون في المهرجان من خلال متابعة الصفحة الرسمية للمهرجان على Spotify.

واستقبل مهرجان موازين الذي يعد ضمن الأهم حول العالم أكثر من 1،300 من الفنانين الذين أطلّوا فيها على المشهد الموسيقي في المنطقة منذ نسخته الأولى عام 2001. ومن هذه الأسماء العالمية اللامعة ويتني هيوستن وريهانا ونانسي عجرم وجاستن تمبرليك.

ولن تختلف النسخة الـ 18 من المهرجان عن سابقاتها حيث تشهد مشاركة العديد من مشاهير الغناء حول العالم بالإضافة إلى بعض الأسماء الصاعدة. ومن الممكن أن يشاهد الجمهور مجموعة من أفضل الفنانين المغاربة مثل زهير بهاوي، والبنج وزينة الداودية والمزيد منهم على شاطئ سلا. كما تتضمن قائمة الفنانين المشاركين في مهرجان موازين العديد من مشاهير الغناء الشرقي مثل ميريام فارس وأبو ورامي عياش الذين سيضيفون سحراً لساحة النهضة في الرباط، بالإضافة إلى نجوم عالميين مثل ترافيس سكوت ومالوما ومارشميلو وميغوس.

ويستطيع المشاركون في فعاليات المهرجان أو هؤلاء الذين لن تسنح لهم الفرصة للحضور أن يزوروا صفحة مهرجان موازين الرسمية على Spotify لسماع قوائم الأغاني الرائعة التي يتيحها التطبيق.

نزلوا التطبيق اليوم للاستماع لموسيقاكم المفضلة كيفما وأينما ومتى شئتم عبر متجر تطبيقات أندرويد وiOS أو بزيارة www.spotify.com.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0