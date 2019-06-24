اعتقال مشجع مغربي بمصر قبل مباراة ناميبيا

هبة بريس - القسم الرياضي

اعتقلت السلطات المصرية مشجعا مغربيا، قبل انطلاق مباراة “الأسود” ضد ناميبيا، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتفاجأ المشجع المغربي الذي كان يحمل شعار “ألتراس أسود الأطلس”، بإلقاء القبض عليه من طرف عناصر من الشرطة المصرية، واقتياده إلى مركز الأمن.

ولحدود الساعة ما زال المشجع المغربي معتقلا عند الشرطة المصرية، التي تفرض قوانين صارمة على روابط المشجعين.

وطالبت جماهير المنتخب الوطني المتواجدة بمصر، بتدخل السلطات المغربية من أجل إطلاق سراح المشجع الذي لم يتوجه لمصر سوى لتشجيع “أسود الأطلس”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0