حنان نور موسى بأزمور تحصد أعلى معدل 19.77 بالامتحان الوطني للبكالوريا بجهة الدارالبيضاء – سطات

أحمد مصباح – الجديدة

تعلن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم الجديدة، في بلاغ صحفي توصلت به الجريدة، أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين بالتعليم العمومي الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا 2019، بلغ 6848 مترشحة ومترشحا، وأن عدد الناجحين منهم قد بلغ 4562 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 66.62%، بزيادة 18 نقطة مقارنة مع نفس الدورة برسم سنة 2018.

وقد بلغ عدد الناجحين من الأحرار 148 مترشحة ومترشحا.

وقد بلغ العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات (الإناث) 2517، ما يمثل نسبة 70.25%.

وبلغ عدد الناجحين الممدرسين (الذكور) 2045، ما يمثل 62.63% من مجموع الناجحين.

وقد حصلت التلميذة حنان نور موسى من الثانوية– التأهيلية أم الربيع بأزمور (شعبة العلوم الفيزيائية)، على معدل 19.77، وهو أعلى معدل بالامتحان الوطني بجهة الدارالبيضاء – سطات.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 2527 مترشحة ومترشحا.

وستجرى الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا، أيام 4 – 5 – 6 يوليوز 2019.

وإذ تشيد المديرية الإقليمية بالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال التربية والتكوين والسلطات العمومية والمصالح الأمنية والدركية بإقليم الجديدة، وكافة المتدخلين، في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني، فإنها تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص والمسؤولية والجدية من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

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