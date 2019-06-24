طقس الاثنين .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الاثنين 24 يونيو، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد، وتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل والسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية مع تكون ضباب محلي.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما شمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة من الجنوب بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و28 درجة بباقي المناطق الجنوبية وبأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية والهضاب وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و41 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب بارباس ولكويرة، وقليل الهيجان بالسواحل الأخرى.

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