الجماهير المصرية تشيد باللاعب بوطيب: “هو من أرعب المدافع حتى سجل ضد مرماه”

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هبة بريس من مصر
حب كبير و احترام ملحوظ يحظى به الثلاثي المغربي المحترف بالدوري المصري و الحديث عن وليد أزارو هداف الأهلي و خالد بوطيب لاعب الزمالك و زميله بذات النادي حميد أحداد.
و بمناسبة مشاركة اللاعب خالد بوطيب ضمن تشكيل المنتخب المغربي المشارك بكأس إفريقيا لمصر ، أصرت أعداد مهمة من الجماهير المصرية على الحضور في أولى مباريات الأسود لتشجيع النخبة الوطنية.
و أكد عدد من المشجعين المصريين خاصة عشاق الزمالك أن خالد بوطيب “إبن مصر” ، و أنهم سيشجعونه و الأسود حتى نهاية المشوار، مضيفين أن دخوله بمباراة ناميبيا ضاعف من حدة الضغط على مدافعي الخصم و هو ما أربك أحدهم ليضع الكرة في الشباك.
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احمدي
في 13:18
هههههههه يا للغباء اول مرة نسمه بموهبة الرعب في كرة القدم
لالن كوديفوار و جنوب افريقيا يعملون الف حساب لمهارات بوطيب في ارعاب المدافين…..