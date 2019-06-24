الجماهير المصرية تشيد باللاعب بوطيب: “هو من أرعب المدافع حتى سجل ضد مرماه”

نُشر بتاريخ :  2019-06-24 - 09:47
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هبة بريس من مصر

حب كبير و احترام ملحوظ يحظى به الثلاثي المغربي المحترف بالدوري المصري و الحديث عن وليد أزارو هداف الأهلي و خالد بوطيب لاعب الزمالك و زميله بذات النادي حميد أحداد.

و بمناسبة مشاركة اللاعب خالد بوطيب ضمن تشكيل المنتخب المغربي المشارك بكأس إفريقيا لمصر ، أصرت أعداد مهمة من الجماهير المصرية على الحضور في أولى مباريات الأسود لتشجيع النخبة الوطنية.

و أكد عدد من المشجعين المصريين خاصة عشاق الزمالك أن خالد بوطيب “إبن مصر” ، و أنهم سيشجعونه و الأسود حتى نهاية المشوار، مضيفين أن دخوله بمباراة ناميبيا ضاعف من حدة الضغط على مدافعي الخصم و هو ما أربك أحدهم ليضع الكرة في الشباك.

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