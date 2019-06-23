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3 تعليقات

  1. خالد هيلالي

    في 10:08

    لا تأتي هذه النتائج من فراغ.

  2. النضيري شفيقة

    في 13:38

    الحمد لله هذه المؤسسة دائما متفوقة وذلك بالمجهودات الجبارة التي يبذلها الطاقم المشرف على تسييرها فمزيدا من التفوق من حسن لاحسن

  3. النضيري شفيقة

    في 13:43

    الحمد لله هذه المؤسسة دائما تصنف من الاواءل وذلك راجع للمجهودات الجبارة التي يبذلها طاقمها الإداري والتربوي برااااافو

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