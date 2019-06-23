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في 10:08
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في 13:38
الحمد لله هذه المؤسسة دائما متفوقة وذلك بالمجهودات الجبارة التي يبذلها الطاقم المشرف على تسييرها فمزيدا من التفوق من حسن لاحسن
في 13:43
الحمد لله هذه المؤسسة دائما تصنف من الاواءل وذلك راجع للمجهودات الجبارة التي يبذلها طاقمها الإداري والتربوي برااااافو
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خالد هيلالي
في 10:08
لا تأتي هذه النتائج من فراغ.
النضيري شفيقة
في 13:38
الحمد لله هذه المؤسسة دائما متفوقة وذلك بالمجهودات الجبارة التي يبذلها الطاقم المشرف على تسييرها فمزيدا من التفوق من حسن لاحسن
النضيري شفيقة
في 13:43
الحمد لله هذه المؤسسة دائما تصنف من الاواءل وذلك راجع للمجهودات الجبارة التي يبذلها طاقمها الإداري والتربوي برااااافو