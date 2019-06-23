فيلم “أمينة” السوري يتوج بمهرجان مكناس للفيلم العربي

ربيع بلهواري _ هبة بريس

توج فيلم “أمينة” الروائي السينمائي الطويل للمخرج والنجم “أيمن زيدان”، والذي مثل سوريا بمهرجان مكناس للفيلم العربي بجائزة “أحسن إخراج”.

تم التتويج الذي شهده حفل إختتام فعاليات المهرجان الممتدة مابين 15إلى 20 يونيو/حزيران بحضور نجوم السينما العربية من مصر وتونس والجزائر والمغرب . كالنجمة بوسي، والنجم محمود قابيل، عمرو سعد، أحمد أكومي، محمد مفتاح، فاطمة خير وغيرهم، إضافة إلى نخبة من النقاد والمخرجين والسينمائيين، فيما تشكلت لجنة التحكيم من نخبة ومزيج من الأسماء العربية ذات التاريخ والخبرة الفنية والسينمائية، وترأسها المخرج والمنتج البحريني بسام محمد الذواوي، أحد مؤسسي جمعية سينما دول التعاون الخليجي . وبشهادة الجمهور والكثير من السينمائيين الحاضرين كان فيلم أمينة من بين الأكثر رهانا على إنتزاع التتويج الذي تسلمته الإعلامية “زهيرة حمامي” نيابة عن المخرج “أيمن زيدان ” الذي لم تسعفه الظروف للحضور، إلى جانب الفيلم العراقي “تورن” الحاصل على 24 جائزة عالمية للمخرج العراقي العالمي المقيم بألمانيا “نوزاد شيخاني”، والذي إنتزع الجائزة الكبرى للمهرجان ” الزيتونة الذهبية”، وتلاه بالترتيب فيلم “أمينة”الذي حصل على جائزة “أفضل إخراج”، ثم جائزة “أفضل دور نسائي” التي كانت من نصيب الفيلم المغربي”نذيرة” للمخرج “كمال كمال”، وجائزة أفضل “دور رجالي” التي كانت من نصيب بطل الفيلم الجزائري”دم الذئاب “، ثم جائزة السيناريو التي كانت من نصيب الفيلم المصري “ليل خارجي”.

يشار إلى أن فيلم أمينة يقارب وجع وقهر الأم السورية في ظل الحرب، ومدى صبرها وتضحياتها للعيش بسلام في حضن الوطن،وهو من البطولة المطلقة للنجمة “نادين خوري”، بينما يؤدي أحد أدوار البطولة قاسم ملحو، لمى بدور، لينا خوارنة، جود سعيد، نجاح مختار، حازم زيدان.

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