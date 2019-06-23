فضيحة؛ ضبط موظف جماعي ينتحل صفة مصور صحفي مهني خلال اشغال المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للصحافة

ضاهر محمد – مراكش

عرفت أشغال المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد نهاية الاسبوع بمراكش، تمرير اسم موظف جماعي بمراكش ينتحل صفة مصوري صحفي مهني ولايتوفر على البطاقة المهنية و”منتسب” لفرع النقابة بمراكش، ضمن الأعضاء المنتخبون الجدد للمجلس الوطني للصحافة وهو ما كان موضوع طعن تفاعلت معه بسرعة فائقة لجنة الطعونات حيث تدخل يونس مجاهيد الرئيس السابق للنقابة، لتتم الإطاحة بالموظف الجماعي المنتحل لصفة مصور صحفي مهني، والذي يوجد ضمن مكونات مكتب فرع مراكش وتعويضه بعضو آخر .

الحادث كاد ان ينسف المؤتمر بعد اكتشاف الموظف الجماعي انتحاله لصفة مصور صحفي مهني ، حيث خاطب يونس مجاهيد المصور المذكور بقوله “أنت موظف ولا تتوفر على البطاقة المهنية، وكنت ستشكل سببا للطعن في شرعية اشغال المجلس الوطن”، الامر الذي لم يتقبله الموظف الجماعي، ليقوم بتوجيه سيلا من السب والقدف لمجموعة من الزملاء الصحفيين متهما اياهم بالتبليغ عنه عن طريق رسالة مجهولة توصل بها الاستاذ يونس مجاهيد.

وتساءل المتتبعون لأشغال المؤتمر عن من كان وراء تمرير الموظف الجماعي المنتحل لصفة مصور صحفي مهني ضمن لائحة مؤتمري فرع مراكش .

وطالب المشتغلون المهنيون في قطاع الصحافة والاعلام، بضرورة اسقاط العضوية من مكتب فرع النقابة بمراكش على الموظف الجماعي المذكور، الذي ما فتئ يتسبب في الاحتقان والغليان بين صفوف رجال الصحافة والاعلام، على اعتبار ان تواجده بالمكتب اضحى حالة شادة في اطار القانون الجديد للصحافة والاعلام، والذي يعطي احقية التمثيل داخل فروع النقابة للمهنيين أولا.

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