من هو ياسين هباز الحاصل على أعلى معدل في البكالوريا على الصعيد الوطني ؟

هبة بريس- الرباط

تبوأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، مركز الصادرة على الصعيد الوطني الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا بحصول تلميذ بالقطاع الخصوصي على اعلى معدل بنقطة 19.40.

مصدر مسؤول من الأكاديمية المذكورة، أفاد في تصريح صحفي أن التلميذ الذي حصل على هذا المعدل يدعى هباز ياسين، مسلك علوم رياضية (ب) خيار فرنسية بمؤسسة تعليمية خاصة “معهد اليقظة” بمديرية سلا.

وياسين هباز ذو17سنة هو من أبوين ينحدران من مدينة سلا، والده مهندس تابع لمصالح وزارة الداخلية ووالدته هي الأخرى موظفة بسلك الوظيفة العمومية. وكان حصول ياسين هباز على معدل 19.40 بمسلك شعبة الرياضيات مانحا إياه تميزا كبيرا وهو يتبوأ الرتبة الأولى على الصعيد الوطني من بين كل الحاصلين على شهادة الباكالوريا لدورة يونيو 2019 وذلك بميزة حسن جدا.

وكشفت وزارة التربية الوطنية، أن نسبة النجاح المسجلة هذه السنة بلغت 65,55 % مقابل 57,36 % في نفس الدورة لعام 2018 وبزيادة بلغت 8,19 نقطة مئوية.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات (الإناث) 121673 وهو ما يمثل نسبة 57,35 % من مجموع الناجحين والناجحات.

وبلغ عدد الناجحين بإحدى الميزات لدى الممدرسين يضيف البلاغ 109187 وهو ما يمثل % 51,46 من مجموع الناجحين كما بلغ أعلى معدل عام تم الحصول عليه في هذه الدورة 19,40 من 20 بمسلك العلوم الرياضية –ب- خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وبلغ عدد الحاصلين على البكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية 141464، مقابل 125380 خلال نفس الدورة لسنة 2018.

أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغ عدد الناجحين 67059 مقابل 61023. وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغ عدد الناجحين 23671 مقابل 17325 ناجحة وناجحا خلال نفس الدورة لسنة 2018، بنسبة نجاح بلغت % 94,7.

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