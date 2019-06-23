الكاف تختار امبارك بوصوفة أحسن لاعب خلال لقاء منتخب المغرب وناميبيا

هبة بريس - القسم الرياضي

اختارت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (الكاف) الدولي المغربي امبارك بوصوفة أحسن لاعب في اللقاء الذي جمع اليوم الأحد بين المنتخب الوطني ونظيره الناميبي، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بمصر.

وبصم اللاعب امبارك بوصوفة على مستوى جيد خلال هذا اللقاء، حيث أقنع اللجنة التقنية للكاف بأدائه، مما أهله لأن يكون أحسن لاعب في المباراة.

وفاز أسود الاطلس على منتخب ناميبيا بهدف دون مقابل أحرزه المدافع إيتامونا كيموني، ضد مرماه في الدقيقة 89 من المباراة.

وعن نفس المجموعة يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الجنوب إفريقي غدا الاثنين على الساعة الرابعة والنصف زوالا على ملعب السلام .

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