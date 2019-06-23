هذا ما قاله فيصل فجر بعد فوز المنتخب المغربي على ناميبيا

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 22:17
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - القسم الرياضي

أعرب فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي، عن سعادته بتحقيق “الأسود” للنقاط الثلاث في مباراتهم أمام ناميبيا، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وقال فجر في تصريح صحفي حضرته “هبة سبور”: “كل مباريات كأس إفريقيا صعبة، واليوم لعبنا ضج خصم حاول الدفاع، وقد بحثنا عن الحلول حتى آخر اللحظات”.

وتابع، “لقد شاهدنا عمل المجموعة، سواء بالنسبة للعناصر التي بدأ المباراة، أو للذين دخولوا في الشوط الثاني، والحمد لله على تحقيق النقاط الثلاث”.

وبنتيجة الفوز تصدر “أسود الأطلس” المجموعة الرابعة مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا، والتي ستجرى يوم غد الإثنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الكاف تختار امبارك بوصوفة أحسن لاعب خلال لقاء منتخب المغرب وناميبيا

اختارت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (الكاف) الدولي المغربي امبارك بوصوفة أحسن لاعب في…