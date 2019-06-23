أخنوش من زاكورة : جهة درعة تافيلالت لم تأخذ حقها من التنمية

هبة بريس – الرباط

أكد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الجهة لم تستفد من مشاريع التنمية، وتعيش على وقع تأخر كبير يهم مشاريع البنى التحتية.

واعتبر أخنوش في حديثه باللقاء الذي عقده، يوم أمس السبت، مع ساكنة اقليم زاكورة، أن جهة درعة تافيلالت لم تستفد بالشكل المطلوب من التنمية وأن الإقلاع المرجو الجهة تأخر تحقيقه ويتطلب الاشتغال على عدد من المشاريع التي تهم بالأساس البنى التحتية، لافتا الى تأخر إنجاز نفق

تيشكا وتوسيع الطريق الوطنية رقم 9 بين مراكش وورزازات التي شهدت تأخرا كبيرا في إنجازها.

وعن دور الفلاحة في خلق التنمية في الإقليم، فقد أكد عزيز أخنوش على أن الوزارة الوصية تمكنت خلال 2017-2018 ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية من تهيئة 20 كلم من المسالك القروية و 40 كلم هي في طريق الإنجاز، بالإضافة لتجهيز 27 قاعة مدرسية.

وأضاف أخنوش بأن اختيارات وزارة الفلاحة لهاد الإقليم تتماشى مع طبيعة وموروث المنطقة والحفاظ على القيمة المضافة التي يمنحها، مشيرا إلى أن هذه المجهودات ساعدت على تشجيع الإستثمار وخلق فرص الشغل.

وشدد أخنوش على أن زراعة النخيل تتيح آفاقا واعدة بالإقليم حيث تم غرس 462 ألف شتلة وتجهيز 12 ألف هكتار بالسقي موضعي، بالإضافة لتهيئة مجموعة من الدوائر السقوية بالسدود والخطارات والسواقي.

وأعرب أخنوش عن أمله في أن تتواصل المجهودات والتعاون من أجل الرفع من المستوى الإجتماعي و الإقتصادي لساكنة المنطقة، ومن أجل المساهمة في استقرار الشباب بالمدينة والمساهمة في تنميتها، عوض أن تتوجه لمناطق أخرى بالمغرب وتحرم زاكورة من إمكانياتها.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار عقد مكتبه السياسي بمدينة ورزازات الجمعة، حيث يأتي انعقاد المكتب سياسي ضمن سياسة نهجها الحزب منذ العام الماضي بعقد مكاتبه السياسية بجميع جهات المملكة.

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