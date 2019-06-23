فرقة امنية مختلطة تطيح باحد اكبر مروجي المخدرات بالعرائش

اس.بويعقوبي - هبة بريس

تمكنت فرقة مختلطة من عناصر فرقة الشرطة القضائية بالعرائش مدعومة بعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس السبت، من وضع حد لنشاط أحد المبحوث عنهم من كبار مروجي المخدرات.

وحسب مصدر أمني، فالأمر يتعلق بالمدعو ” أمايو ” الذي يشكل موضوع ست مذكرات بحث من أجل الإغتصاب وترويج المخدرات بجميع أصنافها.

وقد أسفرت عملية التفتيش بمنزل المعني بحي كليطو عن حجز كمية مهمة من مادة السيليسيون بلغت حوالي 1200 أنبوب، كمية من مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة وكذلك مبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات.

وختم المصدر الأمني، أن الموقوف وضع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0