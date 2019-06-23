التكناوتي: الفوز سيمنحنا حافزا كبيرا.. وموعدنا المباراة المقبلة

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 19:30
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هبة بريس - القسم الرياضي

قال الدولي المغربي محمد رضا التكناوتي، حارس مرمى الوداد الرياضي، إن الفوز الذي حققه “أسود الأطلس” على ناميبيا، في مستهل مشوارهم بكأس الأمم الإفريقية، سيمنحهم حافزا كبيرا في المباريات المقبلة.

وتابع التكناوتي في تصريح صحفي حضرته جريدة “هبة سبور”، “فوزنا على المنتخب الناميبي سيمنحنا حافزا كبيرا من أجل التأهل إلى الدور المقبل”.

وتوجه التكناوتي، بالشكر إلى كل الجماهير التي حضرت لمصر لمساندة “الأسود”، وإلى اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا خلال المباراة، مسترسلا: “موعدنا المباراة المقبلة”.

ويواجه المنتخب المغربي في ثاني مبارياته بكأس أمم إفريقيا 2019، نظيره ساحل العاج، يوم الجمعة المقبل.

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