قدّم اعتذارا .. المغني الجزائري “سولكينغ” يصفع المغاربة ويرفع علم جبهة البوليساريو

هبة بريس- الرباط

قدم مغني الراب الجزائري عبدالرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكينغ” اعتذاره للمغاربة، لرفعه علم جبهة “بوليساريو” الانفصالية أثناء حفل فني في مدينة بلباو الإسبانية.

وقال -في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي- إنه كان يعتقد أنه علم فلسطين، وإنه لا يريد أن يحدث خلطا بين الفن والسياسة التي لا يرغب في الدخول فيها.

وكان “سولكينغ”، الذي يحظى بشعبية في بلدان المغرب العربي، يؤدي أغنيته الشهيرة “لا ليبيرتي” (الحرية) خلال حفل بمدينة بيلباو شمال إسبانيا، وهو يحمل علمي الجزائر والمغرب، ثم علم” الجمهورية الوهمية “.

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