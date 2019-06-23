قدّم اعتذارا .. المغني الجزائري “سولكينغ” يصفع المغاربة ويرفع علم جبهة البوليساريو

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هبة بريس- الرباط
قدم مغني الراب الجزائري عبدالرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكينغ” اعتذاره للمغاربة، لرفعه علم جبهة “بوليساريو” الانفصالية أثناء حفل فني في مدينة بلباو الإسبانية.
وقال -في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي- إنه كان يعتقد أنه علم فلسطين، وإنه لا يريد أن يحدث خلطا بين الفن والسياسة التي لا يرغب في الدخول فيها.
وكان “سولكينغ”، الذي يحظى بشعبية في بلدان المغرب العربي، يؤدي أغنيته الشهيرة “لا ليبيرتي” (الحرية) خلال حفل بمدينة بيلباو شمال إسبانيا، وهو يحمل علمي الجزائر والمغرب، ثم علم” الجمهورية الوهمية “.
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زوزو يصطاد السمك
في 19:26
کتکبرو البعرة لكل واحد شكون يكون هاد الرعواني انا والله ماکنعرفو ولا سمعت به .
Marokkii
في 19:54
اللي بغ يطلع للطندوس كدير هد الفعايل الشيطانية وفي الاخير يعتدر . كمصر السعودية .اما الجزائريين معروفين بكرههم للمغرب لا اقصد الشعب الجزائري الوفي لنضاله ضد عصابة بوتفليقة كالقايد صالح اما هدا المغني عمرو مايدخل للبلاد لانه جاسوس للعصابة