المنتخب المغربي يهزم ناميبيا بأول هدف عكسي في امم افريقيا 2019.

هبة بريس ـ رياضة

حقق المنتخب المغربي فوزاً غالياً على ناميبيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب “السلام”، ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس الامم الافريقية.

وجاء هدف المغرب الوحيد عن طريق إتامونوا كيميني مدافع منتخب ناميبيا في الدقيقة 89 من عمر المباراة، فى أول هدف عكسي بمنافسات كان 2019.

وحصد منتخب المغرب ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره ببطولة كأس الامم الافريقية، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط في إنتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا التي تقام غداً الاثنين على الملعب ذاته، بينما ظل منتخب ناميبيا خالياً من النقاط.

وجاءت تشكيلة الفريق الوطني على النحو الآتى: حراسة المرمى: ياسين بونو، خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – مهدى بنعطية – نبيل درار، خط الوسط: مبارك بوصوفة – كريم الأحمدى – سفيان بوفال – حكيم زياش – نور الدين أمرابط، وفى الهجوم: يوسف النصيرى.

في حين جاء تشكيل ناميبيا كالتالي، حراسة المرمى: لوديت كازابوا، خط الدفاع: دينزيل حوسيب، وويليان هاناموب، ولاري حوريب، وديون هوتو، خط الوسط: مانفريد ستارك، ابسالوم امبوندي، ورونالد كيتجيجير، وبيتر شاليولي، خط الهجوم: بيترس شتيمبي، ورايان نايمبي.

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