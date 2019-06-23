هيفتي يكشف ل”هبة سبور” جديد إصابات لاعبي “الأسود”

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 19:27
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشف عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني المغربي، في تصريح لجريدة “هبة سبور”، جديد إصابات لاعبي “الأسود”.

وقال هيفتي، إن جميع لاعبي المنتخب المغربي تعافوا من إصاباتهم، وهم جاهزون للمشاركة رفقة “الأسود” في المباريات المقبلة.

وبخصوص يونس بلهندة، أكد هيفتي، أنه تعافى من الإصابة بشكل كامل، وسيكون مؤهلا للمشاركة في مباراة المنتخب المغربي القادمة.

وكان كل من كريم الأحمدي، ويونس بلهندة، ومروان داكوستا، ونصير مزراوي، قد تعرضوا لإصابات خفيفة، دفعت هيرفي رونار، إلى إبعادهم عن تشكيل اللقاء الأول، لتفادي الأسوء.

يشار إلى أن المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق النقاط الثلاث في مباراته الأولى ب”الكان” بعدما فاز على ناميبيا بهدف نظيف.

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