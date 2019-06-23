وزير الشبيبة والرياضة يحل بمصر لمساندة “أسود الأطلس”

هبة بريس ـ لبنى ابروك

حل وزير الشبيبة والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، لمساندة المنتخب المغربي في أول مبارياته برسم كأس الامم الإفريقية.

واختار الطلبي العلمي، متابعة المباراة التي تجرى بملعب السلام بالقاهرة، لمساندة أسود الأطلس، في أولى مبارياته بالمنافسة الافريقية أمام المنتخب الناميبي.

هذا ويشار الى أن العلمي حضر يومي الجمعة والسبت، للأنشطة التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، باقليم وارزازات.

وحضر الطالبي العلمي لاجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الجمعة، باقليم وارزازات، كما شارك بالمنتدى الجهوي لشبيبة التجمع بجهة درعة تافيلالت يوم السبت، حيث ألقى كلمة قوية دعا من خلالها مناضلي الحزب الى الالتفات للجهة كما قصف الخصوم بسبب “احتكار” العمل الخيري.

الى جانب ذلك، رافق العلمي رئيس الحزب عزيز اخنوش، وباقي وزراء وقياديي “الحمامة” في الجولات التي همت المقر الاقليمي للحزب بالاقليم، واللقاءات المنعقدة مع ساكنة ومنتخبي المنطقة.

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