المنتخب المغربي يحقق فوزا قاتلا على ناميبيا

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 17:24
2
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق المنتخب المغربي فوزا قاتلا على نظيره الناميبي، في أول ظهور له بكأس الأمم الإفريقية 2019، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسيطر “أسود الأطلس” على أطوار المباراة طولا وعرضا، إلا أن استماتة المنتخب الناميبي صعبة من مهمة المنتخب الوطني، قبل أن ينجح اللاعب إتامونوا كيميني من تسجيل هدف الفوز للمغرب بالخطأ في مرماه، في الدقيقة ال90.

وبهذا الانتصار تصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة الثانية من نفس الجولة، والتي ستجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا، يوم غد الإثنين.

يشار إلى أن المباراة الثانية للمنتخب المغربي، ستجمعه بين ساحل العاج، يوم الجمعة المقبل.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

2 تعليقان

  1. Driss

    في 17:37

    لقد تابعنا المباراة رغم انف ابناء شارون وبفضل القنوات الاوربية .

  2. Inox

    في 17:49

    اللاعب كيميني أبان عن وطنيته وحبّه للمغرب أكثر بكثير من اللاعبين المغاربة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

التكناوتي: الفوز سيمنحنا حافزا كبيرا.. وموعدنا المباراة المقبلة

قال الدولي المغربي محمد رضا التكناوتي، حارس مرمى الوداد الرياضي، إن الفوز الذي حققه “…