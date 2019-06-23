المنتخب المغربي يحقق فوزا قاتلا على ناميبيا

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق المنتخب المغربي فوزا قاتلا على نظيره الناميبي، في أول ظهور له بكأس الأمم الإفريقية 2019، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسيطر “أسود الأطلس” على أطوار المباراة طولا وعرضا، إلا أن استماتة المنتخب الناميبي صعبة من مهمة المنتخب الوطني، قبل أن ينجح اللاعب إتامونوا كيميني من تسجيل هدف الفوز للمغرب بالخطأ في مرماه، في الدقيقة ال90.

وبهذا الانتصار تصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة الثانية من نفس الجولة، والتي ستجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا، يوم غد الإثنين.

يشار إلى أن المباراة الثانية للمنتخب المغربي، ستجمعه بين ساحل العاج، يوم الجمعة المقبل.

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