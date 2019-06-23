فيدرر يزحف نحو رقم قياسي في عالم “الكرة الصفراء”

هبة بريس ـ رياضة

تُوّج السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثالثاً عالمياً، بلقب دورة هالة الألمانية لكرة المضرب، المقامة على الملاعب العشبية، للمرة العاشرة في تاريخه؛ بعد فوزه الأحد في المباراة النهائية على البلجيكي دافيد غوفان، المصنف 33 عالمياً، بشوطين دون رد (7-6 و6-1).

ورفع فيدرر عدد ألقابه هذا العام إلى ثلاثة (بعد دورتي دبي وميامي) وإلى 102 في مسيرته، مقترباً أكثر من صاحب الرقم القياسي الأمريكي جيمي كونرز (109)، علماً بأن الرقم القياسي المطلق هو بحوزة الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا مع 167 لقباً.

وخاض السويسري المخضرم (37 عاماً) النهائي الثالث عشر في الدورة الألمانية التي عزز رقمه فيها من حيث عدد الألقاب، بفارق 7 ألقاب عن صاحب المركز الثاني؛ الروسي يفغيني كافيلنيكوف، الذي تُوّج بطلاً للدورة في ثلاث مناسبات أعوام 1997 و1998 و2002.

وهذه هي الدورة الأولى التي يحرز فيها فيدرر 10 مرات في مسيرته، لتصبح علامة فارقة في مسيرة الأسطورة السويسرية.

وسيكون فيدرر، الفائز بـ 20 لقباً كبيراً، أمام فرصة التتويج بلقب دورة بازل على أرضه ووسط جماهيره، للمرة العاشرة في تاريخه أيضاً، أواخر الموسم الحالي، وتحديداً ما بين 19 و27 أكتوبر المقبل.

وسيكون فيدرر، الفائز بـ 20 لقباً كبيراً، أمام فرصة التتويج بلقب دورة بازل على أرضه ووسط جماهيره، للمرة العاشرة في تاريخه أيضاً، أواخر الموسم الحالي، وتحديداً ما بين 19 و27 أكتوبر المقبل.

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