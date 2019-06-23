“أخنوش” يراهن على “الكامح” لتنزيل برنامج “مسار الثقة” بإقليم القنيطرة

هبة بريس- القنيطرة

وضعت قيادة التجمع الوطني للأحرار عشية أمس في اجتماع مكتبها السياسي بورزازات -وضعت- ثقتها في المهندس “مصطفى الكامح” ( خريج مدرسة للمهندسين بألمانيا، وصاحب عدد من الاستثمارات في كل من القنيطرة و ألمانيا ) و تعيينه منسقا إقليميا لحزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى إقليم مدينة القنيطرة.

و وفقا لمصادر مطلعة، فإن تعيين “الكامح” على رأس الأحرار بعاصمة الغرب، جرى بعد دراسة حوالي عشر ملفات كان قد تقدم بها مجموعة من المتنافسين أمام طاولة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي انعقد بورزازات، ليقع الإجماع على اختيار ملف المهندس مصطفى الكامح المعروف بين أوساط القنيطريين، بديناميته ونشاطه الدؤوب.

و في تعليق منه على الثقة التي وضعها المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في شخصه، قال “الكامح” في تصريح له لجريدة هبة بريس، أن “هاته الثقة التي خصني بها الأخوة في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليست إلا تكليفا كبيرا أحس بمسؤوليته الكبيرة، و تدفعني للعمل على خلق دينامية مستمرة في مختلف الأوراش التي يتبناها الحزب مركزيا، و العمل على أجرأتها إقليميا و جهويا” منوها بالعمل السابق الذي قام به مناضلو الحزب بمدينة القنيطرة، و واعدا بالعمل على خلق جو من الانسجام و التعاون و القرب من المواطنين، بغية تحقيق الإشعاع التنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن الأهم في هاته اللحظة هو القرب من المواطن و قضاء مصالحه، و تأطيره ثقافيا و سياسيا يقول الكامح.

هذا و جري تعيين الكامح بعدما قرر المنسق الإقليمي السابق “عبدالمجيد لمهاشي” تقديم استقالته من المسؤولية الحزبية التي أنيطت له في وقت سابق، بعدما تم تأسيس عدد من الفروع و الهيئات التنظيمية للحزب في مختلف جماعات إقليم القنيطرة.

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