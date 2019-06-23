إيمان يامل تتصدر نتائج “الباك” بجهة بني ملال ” صورة “

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 16:25
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هبة بريس ـ خريبكة

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم خريبكة أن التلميذة إيمان يامل، التي تدرس ضمن شعبة العلوم الفيزيائية بثانوية ابن عبدون التأهيلية بمدينة خريبكة، قد تصدرت نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2019 على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

وأضافت المديرية ذاتها، عبر بلاغ لها  أن إيمان يامل حصلت على 19.15 كمعدل عام، مع حصولها على معدل 19.26 في الامتحان الوطني.

وجاء ضمن البلاغ الذي توصلت به “هبة بريس”  أن “نسبة النجاح بإقليم خريبكة بلغت %55.48؛ وبذلك يكون المعدل العام للمتمدرسين بالإقليم قد عرف تطورا بـ7 نقط مقارنة بالموسم السابق”.

 

إيمان يامل

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تعليق واحد

  1. الحرشاوي حسن

    في 20:07

    أعلى معدل بجهة بني ملال خنيفرة19.40حصلت عليه آيت بناصر سكينة علوم فيزيائية بثانوية الحسن2 بني ملاال

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