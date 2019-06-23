حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

هبة بريس ـ وكالات

كشف تحقيق أجرته شركة قطارات يابانية أن حلزونا عديم القوقعة (بزاق) تسبب في تعطيل حركة عشرات القطارات وتأخير موعد انطلاقها بعد أن تسلل داخل علبة كهربائية وأوقف عملها في جزيرة كيوشو.

وقالت شركة “كيوشو رايلواي كومباني” اليوم، إن العطل الذي سببه الحلزون أدى إلى تأخير أكثر من 12 ألف مسافر عن الالتحاق بأماكن عملهم.

وأضافت أن التيار الكهربائي قطع يوم 30 مايو في العديد من خطوط السكة الحديدية جنوب الجزيرة، ما حتم إلغاء رحلات 26 قطارا وتأخير أخرى، وهو ما سبب حالة من الفوضى في شبكة القطارات المعروفة بفعاليتها ودقة مواعيدها.

وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة “فرانس برس” بأن فرقا مختصة “فحصت الجهاز المسؤول عن العطل الكهربائي (…) واعتقدنا في البدء أن الأمر يتعلق بخلل تقني، لكننا وجدنا بزاقا ميتا”.

وأكد أن الواقعة “نادرة” باعتبار أن أكثر الحوادث شيوعا هي دهس القطارات للغزلان، “ولكن أن يكون البزاق سببا (في تعطيل حركة القطارات) فالأمر يعتبر سابقة”

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