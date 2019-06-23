رسالة “واتساب” تكشف وجهة نيمار المقبلة

كشف نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، عن وجهته الكروية المقبلة، في ظل التقارير المتلاحقة التي تشير لرحيله عن الدوري الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، الأحد، أن الدولي البرازيلي أبلغ رفاقه السابقين في برشلونة بعودته من جديد للدفاع عن ألوان العملاق الكتالوني، هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن نيمار أرسل رسالة إلى نجوم برشلونة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “واتساب” جاء فيها: “لا تقلقوا. أنا قادم”.

ولفتت إلى أن نجم المنتخب البرازيلي يُدرك جيداً أن عملية انتقاله من نادي العاصمة الفرنسية إلى ملعب “كامب نو” لن تكون سهلة؛ بسبب العلاقة المتوترة بين الناديين، لكنها شددت على أن نيمار “واثق تماماً من توصل الطرفين إلى اتفاق يتيح له ارتداء قميص البارسا من جديد”.

وكان رئيس النادي الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، قد وجه مؤخراً رسالة صارمة لنجومه، مؤكداً أن “الباب مفتوح لمن أراد المغادرة، كما أنه لن يتم التعويل إلا على اللاعبين المؤمنين بالمشروع الباريسي

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