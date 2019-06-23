الجماهير المغربية بملعب السلام تهتف بإسم فيصل فجر و الأخير يتفاعل إيجابا

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 15:00
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هبة بريس من القاهرة

مباشرة فور دخول العناصر الوطنية ملعب السلام بالقاهرة ، ارتفعت وتيرة تشجيع الجماهير للاعبين حيث نادوا طويلا بإسم اللاعب فيصل فجر و الذي بادر بإلقاء التحية و عبارات الشكر للجمهور المغربي.

و لقيت العناصر الوطنية ترحيبا كبيرا حين همت بتفحص ارضية الملعب قبل الشروع في اجراء الإحماءات وسط تصفيقات حوالي ألفي مشجع مغربي حضروا قبل انطلاقة اللقاء.

فيصل فجر و باقي اللاعبين تفاعلوا مع هتافات الجماهير ليبقى الأمل كبيرا في أن يكونو بالموعد لتحقيق أول انتصار بالكان المنظم بمصر.

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