الجماهير المغربية بملعب السلام تهتف بإسم فيصل فجر و الأخير يتفاعل إيجابا

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هبة بريس من القاهرة
مباشرة فور دخول العناصر الوطنية ملعب السلام بالقاهرة ، ارتفعت وتيرة تشجيع الجماهير للاعبين حيث نادوا طويلا بإسم اللاعب فيصل فجر و الذي بادر بإلقاء التحية و عبارات الشكر للجمهور المغربي.
و لقيت العناصر الوطنية ترحيبا كبيرا حين همت بتفحص ارضية الملعب قبل الشروع في اجراء الإحماءات وسط تصفيقات حوالي ألفي مشجع مغربي حضروا قبل انطلاقة اللقاء.
فيصل فجر و باقي اللاعبين تفاعلوا مع هتافات الجماهير ليبقى الأمل كبيرا في أن يكونو بالموعد لتحقيق أول انتصار بالكان المنظم بمصر.
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