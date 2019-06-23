هذه صاحبة اعلى معدل للبكالوريا 2019 بجهة درعة تافيلالت

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 14:56
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هبة بريس - ورزازات

حصلت التلميذة نسيمة بارو، مسلك العلوم الفيزيائية بالثانوية التأهيلية أبي بكر الصديق بالمديرية الإقليمية لورزازات، على أعلى معدل بجهة درعة تافيلالت ( 18.99 ) في الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا ( دورة يونيو 2019).

وحقق تلاميذ وتلميذات جهة درعة تافيلالت نتائج متميزة خلال الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2019، إذ بلغت نسبة النجاح 64.52 % أي ما مجموعه 11197 ناجح وناجحة من بين 17353 .

وتصدرت مديرية زاكورة نسبة النجاح في فئة المتمدرسين بنسبة 67.89 %، تلتها مديرية تنغير بنسبة 65.26 % ثم مديرية ورزازات بنسبة 64.72 % ومديرية الرشيدية ب نسبة 62.82 % ثم مديرية ميدلت ب نسبة 62.30 % وسجل أعلى معدل بجهة درعة تافيلالت في شعبة العلوم الفيزيائية ب 18.99 بالنسبة للمتمدرسين بمديرية ورزازات.

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