تفاصيل نتائج الباكالوريا .. نسبة النجاح 65 % وأعلى معدل 19.40

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن 212169 مترشحا ممدرسا بالتعليم العمومي والخصوصي اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2019، بنسبة نجاح بلغت 65,55 في المئة.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الأحد، أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا (دورة يونيو) بلغ 323668 مترشحة ومترشحا، مضيفا أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام ب8,19 نقطة مئوية مقارنة بنفس الدورة لعام 2018 والتي بلغت فيها نسبة النجاح 57,36 بالمئة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات (الإناث) بلغ 121673، وهو ما يمثل نسبة 57,35 بالمئة من مجموع الناجحين والناجحات.

وبالنسبة لعدد الناجحين بإحدى الميزات لدى الممدرسين، يبرز المصدر، فبلغ 109187 وهو ما يمثل 51,46 في المئة من مجموع الناجحين، فيما بلغ أعلى معدل عام تم الحصول عليه في هذه الدورة 19,40 من 20 بمسلك العلوم الرياضية –ب- خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.

أما عدد الحاصلين على البكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية فوصل إلى 141464، مقابل 125380 خلال نفس الدورة لسنة 2018، في حين بلغ عدد الناجحين في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، 67059 مقابل 61023.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغ عدد الناجحين 23671 بنسبة نجاح بلغت 94,7 في المئة، مقابل 17325 ناجحة وناجحا خلال نفس الدورة لسنة 2018.

وسجل المصدر بخصوص البكالوريا المهنية، أن عدد الناجحين في هذه الشعبة بلغ 3646 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت45,97 في المئة، مقابل 795 في نفس الدورة من السنة الماضية.

كما بلغت نسبة النجاح بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح 84 في المئة .

وأشار البلاغ إلى أن عدد الناجحين من المترشحين الأحرار بلغ 14592 بنسبة نجاح ناهزت 21,9 في المئة مقابل 24,92 في المئة في نفس الدورة سنة 2018. كما بلغت نسبة نجاح الأحرار في المسالك المهنية 36,32 في المئة .

وأكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية بلغ 134874 مترشحا ومترشحة، مضيفة أن هذه الدورة ستجري كما هو مقرر أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019، على أن يتم الاعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019.

وأشادت الوزارة بالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال التربية والتكوين والسلطات العمومية والمصالح الأمنية وكافة المتدخلين في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني وتحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية وصون الحق في تكافؤ الفرص، داعية الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

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