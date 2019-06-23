حرارة مفرطة و رطوبة عالية صبيحة مباراة الأسود بالكان

هبة بريس من مصر

يجري المنتخب المغربي لكرة القدم زوال اليوم مباراته الأولى بكأس إفريقيا للأمم أمام نظيره الناميبي، حيث يعول رفاق المايسترو حكيم زياش على نقاط المباراة الثلاث قصد تأمين العبور لقادم الأدوار و مناقشة باقي لقاءات المجموعة الرابعة بشكل مريح.

و نظرا للتوقيت الذي فرضته اللجنة المنظمة على المنتخب المغربي و الناميبي لإجراء المباراة، فيتوقع أن تدور تفاصيلها في درجة حرارة مرتفعة و رطوبة عالية.

و تشهد العاصمة المصرية القاهرة منذ أيام موجة حر شديد تصاحبه رياح جافة و حارة مما قد يؤثر على الجو العام للمقابلة و على المردود البدني للاعبين، حيث و قبل حوالي أربع ساعات من موعد مباراة المنتخب تصل درجة الحرارة بمدينة السلام التي سيجري الأسود بها مباراتهم الأولى حوالي 38 درجة مئوية مصحوبة برطوبة عالية.

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