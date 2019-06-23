اصابة بليغة في حادثة سير ببركان

هبة بريس : وجدة

وقعت صباح اليوم الأحد 23 يونيو الجاري حادثة سير خطيرة على الطريق الإقليمية الرابطة بين بركان وأكليم على إثر إنقلاب سيارة لنقل الخضر من نوع إكسبريس.

وحسب مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، فالسائق لم يتحكم بسيارته بسبب السرعة والحمولة الزائدة للخضر، فإنقلبت به حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا فأصيب على إثرها إصابة بليغة على مستوى العمود الفقري وتسجيل خسائر مادية للسيارة.

وحلت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي ونقل السائق لمستشفى الدراق ببركان وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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