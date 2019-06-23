توقيف شخصين ينشطان في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

هبة بريس ـ و م ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و30 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة زاكورة، بينما تم ضبط المخدرات المعدة للتهريب مخبأة بإحدى قنوات صرف المياه العادمة بضواحي الجماعة القروية “تاغبالت” قيادة تازارين، وهي عبارة عن 24 حزمة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي 600 كيلوغرام.

وأضاف البلاغ أن عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سيارة رباعية الدفع استعملها المشتبه بهما في نقل كمية المخدرات المحجوزة، في حين تم الاحتفاظ بالشخصين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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