جماهير المغرب و الجزائر يتوحدون بالقاهرة لتشجيع المنتخبين معا

هبة بريس من مصر

في بادرة طيبة و محمودة أثارت الإعجاب هنا في مصر، إلتأمت الجماهير المغربية و الجزائرية في جو أخوي رائع بعيدا عن أي تعصب ، حيث لوحظ تقارب كبير بين الجمهورين المغربي و الجزائري بمختلف ميادين و ساحات العاصمة القاهرة منذ يومين.

و اقتنى عدد مهم من الجزائريين تذكرة ولوج مباريات المنتخب الوطني المغربي لتشجيع رفاق زياش ، فيما بدورهم المغاربة تحصلوا على عدد من التذاكر لتشجيع المنتخب الجزائري الشقيق خاصة أن المنتخبين معا سيجريان مبارياتهما بالقاهرة.

و سيحتضن ملعب السلام بالقاهرة مباريات المنتخب المغربي فيما سيكون استاد الدفاع الجوي مسرحا لمباريات المنتخب الجزائري و هو أيضا بالعاصمة القاهرة.

لنشجع بعضنا البعض، بهاته العبارة اتفق عدد كبير من الجمهور المغربي و الجزائري هنا بالعاصمة القاهرة مما أثار إعجاب المصريين و عدد من جماهير الدول المشاركة بالعرس المونديالي الإفريقي مما يؤكد أن ما أفسدته السياسة تصلحه كرة القدم بين الشعوب.

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