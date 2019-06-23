جماهير المغرب و الجزائر يتوحدون بالقاهرة لتشجيع المنتخبين معا

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 11:24
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هبة بريس من مصر

في بادرة طيبة و محمودة أثارت الإعجاب هنا في مصر، إلتأمت الجماهير المغربية و الجزائرية في جو أخوي رائع بعيدا عن أي تعصب ، حيث لوحظ تقارب كبير بين الجمهورين المغربي و الجزائري بمختلف ميادين و ساحات العاصمة القاهرة منذ يومين.

و اقتنى عدد مهم من الجزائريين تذكرة ولوج مباريات المنتخب الوطني المغربي لتشجيع رفاق زياش ، فيما بدورهم المغاربة تحصلوا على عدد من التذاكر لتشجيع المنتخب الجزائري الشقيق خاصة أن المنتخبين معا سيجريان مبارياتهما بالقاهرة.

و سيحتضن ملعب السلام بالقاهرة مباريات المنتخب المغربي فيما سيكون استاد الدفاع الجوي مسرحا لمباريات المنتخب الجزائري و هو أيضا بالعاصمة القاهرة.

لنشجع بعضنا البعض، بهاته العبارة اتفق عدد كبير من الجمهور المغربي و الجزائري هنا بالعاصمة القاهرة مما أثار إعجاب المصريين و عدد من جماهير الدول المشاركة بالعرس المونديالي الإفريقي مما يؤكد أن ما أفسدته السياسة تصلحه كرة القدم بين الشعوب.

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تعليق واحد

  1. تطوان

    في 13:27

    لا توحيد مع الخوانة والمصريين اكثر شعب في الخيانة والقادم سيبرهن الخيانتهم لا ثقة في الفراعنة

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