التذاكر المخصصة للمغاربة بيعت بالكامل و حضور جماهيري كبير لدعم الأسود

هبة بريس من مصر

ساعات قليلة قبل انطلاق اللقاء الأول للمنتخب المغربي بنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها الشقيقة مصر، بدأت الجماهير المغربية في التوافد على محيط ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

السلطات المصرية خصصت مئات الحافلات المتوسطة الحجم لنقل المشجعين المغاربة الراغبين في التنقل للملعب قصد تشجيع الأسود وسط تفاؤل كبير يسود الجماهير بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ناميبيا.

و كانت اللجنة المنظمة قد اعلنت مسبقا ان التذاكر التي خصصت للجمهور المغربي في أولى مبارياته نفذت بشكل شبه كلي من منافذ و نقاط بيع التذاكر خاصة من الفئتين 1 و 2 ، مما يؤكد ان الحضور الجماهيري المغربي سيكون كبيرا.

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