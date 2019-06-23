وسط اهتمام عالمي.. انطلاق انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول

هبة بريس ـ وكالات

بدأ الناخبون في إسطنبول بالتوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وتجرى انتخابات الإعادة بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 أيار/ مايو الماضي القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 31 آذار/ مارس الماضي.

وطعن حزب العدالة والتنمية، بنتيجة الانتخابات السابقة، مشيرا إلى تجاوزات كثيرة تخللتها ما دفع القضاء إلى إلغائها.

ورغم صدمة المعارضة وتنديدها بما اعتبرته تدخلا سافرا من السلطات التركية في هذه النتيجة فقد قبلت على مضض بالقرار واستعدت لخوض غمار الانتخابات البلدية في إسطنبول مرة ثانية.

ويتنافس في الانتخابات مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم (حزب العدالة والتنمية)، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري)، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر.

وتجرى العملية الانتخابية في 31 ألفًا و342 صندوق اقتراع في 39 قضاء في إسطنبول، ومن المنتظر أن يشارك فيها 10 ملايين و561 ألفًا و963 ناخبًا.

وتنتهي عملية التصويت في تمام الخامسة عصرا.

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