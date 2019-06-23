“الأسود” يحتلون المركز الرابع في قائمة أقوى هجوم ب”الكان”

هبة بريس - القسم الرياضي

احتل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، المركز الرابع في قائمة أقوى هجوم بكأس أمم إفريقيا 2019، التي تحتضنها مصر إلى غاية 19 يوليوز المقبل، برصيد 75 هدف.

وتصدر القائمة المنتخب السنغالي الذي سجل لاعبوه 97 هدفا، فيما جاءت الجزائر ثانية ب96 ومصر ثالثة ب86.

وجاء زياش في صدارة اللاعبين المغاربة برصيد 21 هدفا، متبوعا بيوسف النصري الذي سجل 11 هدفا، وأسامة الإدريسي الذي دون 7 أهداف.

وكان المنتخب المغربي سيتصدر القائمة برقم قياسي، لو تواجد حمد الله عبد الرزاق، مهاجم النصر السعودي، مع المنتخب، غير أنه غادر لأسباب مجهولة.

وتمكن حمد الله من تسجيل 45 هدفا في الموسم بواقع 34 قي الدوري السعودي و11 في كأس خادم الحرمين.

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