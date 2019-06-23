الجماهير الأهلاوية :”تمنينا لو كان أزارو بالمنتخب و بوطيب أسطورة الدوري”

نُشر بتاريخ :  2019-06-23 - 10:49
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هبة بريس من مصر

شعبية كبيرة يحظى بها النجم المغربي وليد أزارو هنا في مصر و خاصة وسط صفوف جماهير الأهلي المصري ، حيث يعتبر نجم الفريق الأول نظير ما قدمه من أداء و مستويات عالية منذ قدومه لنادي القرن لولا لعنة الإصابات التي لاحقته لفترات معنية.

و في حوارات متفرقة لهبة بريس مع الجماهير الأهلاوية بالقاهرة ، أكدت الأخيرة أن أزارو يستحق التواجد مع المنتخب المغربي و أن يكون ضمن اختيارات الناخب هيرفي رونار ، متسائلين كيف لا يتم استدعاء لاعب بحجم أزارو للمنتخب رغم كل ما يقدمه مع أقوى نادي بالقارة السمراء وفق تعبيرهم.

و في الوقت الذي لم يستسغ عشاق الأهلي غياب نجمهم أزارو عن قائمة الأسود بالعرس القاري ، تفاجؤوا وفق تعبيرهم باستدعاء خالد بوطيب الذي يلعب مع نادي الزمالك و هو النادي الذي يعتبر “عدوهم اللذوذ” كرويا.

و يلقب جمهور الأهلي قلب هجوم الزمالك المغربي خالد بوطيب ب”الأسطورة” ، حيث تغص مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة بخصوصه هو و عدد من لاعبي الزمالك خاصة أنه لم يسجل الكثير من الأهداف مع ناديه الذي خصص مبلغا ضخما لشراء عقده و كان يعول عليه لتقديم الإضافة رفقة زميله حميد أحداد.

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تعليق واحد

  1. Marokkii

    في 11:39

    أفضل ازارو على ابراهيم مع احتراماتي لبطيب ازارو لولا الاصابات لفاز هده السنة باحن هداف كالسنة الماضية ازارو ارتاح له

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