البقالي رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لولاية ثانية

هبة بريس - الرباط

أفرزت نتائج التصويت الخاصة بأشغال المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تجديد الثقة في عبد الله البقالي، في مهمة رئيس للنقابة بعدما ترشح وحيدا للمنصب.

وفاز الزميل عبد الكبير اخشيشين، برئاسة للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدما ترشح هو الآخر وحيدا لهذا المنصب، بينما فاز محمد الطالبي بصفة نائبا للرئيس مكلفا بالتنسيقيات الجهوية، كما حصل سعيد كوربيت على مهمة نائبا للرئيس مكلفا بالفروع.

من جهتها نالت حنان رحاب مهمة نائبة للرئيس مكلفة بالحريات، فيما حصل محمد حجيوي على مهمة أمين مال، وعزيز الجهابلي، نائبه، كما تم انتخاب سعيد كبريت، نائبا للرئيس مكلف بالفروع .

وجاءت النتائج المتبقية كالتالي، عبد القادر حجاجي، مقرر للمكتب التنفيذي، و مينة حجب نائبته، كما تم انتخاب باقي اعضاء المكتب التنفيذي، عبد الحفيظ منور ، سعاد شاغل، عثمان النجاري، مونية عريش ، احمد الادريسي علوةً، عبد الحق العظيمي، الحسين الحنشاوي،؟عبد اللطيف فدواش ، ابراهيم بوهوش، بوجمعة حلفاوي الطاهر الطويل.ج

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