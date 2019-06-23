طقس الأحد : الأجواء مستقرة والسماء صافية

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي مع تكون ضباب محلي.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب زوابع رملية مخلية بشمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، شمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة، من الجنوب بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 29 و35 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة السايس، وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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