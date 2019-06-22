شاب يضع حدا لحياته شنقا بحي الكريان بتطوان

اس.بويعقوبي – هبة بريس

اقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا قبل قليل من مساء اليوم السبت 22 يونيو ، بحي الكريان بمدينة تطوان حسب ما اكدته مصادر من الحي .

وعلمت “هبة بريس” ان الهالك البالغ من للعمر 29 سنة عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل لفه الى عنقه بسطح منزل اسرته الكائن بالمنطقة المذكورة ، في ظروق لازالت غامضة .

وفور اخطارها هرعت عناصر الشرطة العلمية والوقاية المدنية الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0