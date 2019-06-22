الحيطي :” خبر إقالتي كان صادما وتأخر بعض المشاريع مسؤولية اعمارة”

هبة بريس – الرباط

خرجت وزيرة البيئة السابقة حكيمة الحيطي في اول ظهور لها بعد اقالتها للحديث عن حيثيات ما عرف “بالزلزال السياسي” الذي ضرب حكومة عبدالإله بنكيران سنة 2017، والذي حملها مسؤولية “بلوكاج” عديد المشاريع التنموية بمدينة الحسيمة .

الحيطي كشفت في حوار اجرته معها مجلة “تيل كيل ” الصادرة بالفرنسية ان تلقت خبر عزلها ب “صدمة” قوية عندما كانت في العاصمة الايطالية روما في اطار الاعداد لقمة المناخ كوب 23 .

واضافت الحيطي انها بعد اطلاعها على التقرير لم تجد فيه أي إشارة لوزارتها أو أي تقصير يتعلق بعمل وزارتها، وأنها لم تتمكن من الاطلاع على التقرير كاملا، مؤكدة تأخر إطلاق المشاريع، التي كانت مبرمجة في أفق 2022.

وحملت الحيطي بشكل غير مباشر مسؤولية تأخر بعض المشاريع البيئية إلى “بلوكاج” الصندوق الاخضر، للوزير عبد القادر اعمارة الذي اعتبرته المسؤول عنه بالدرجة الأولى باعتباره الوزير الوصي عليها، إذ كانت تشغل هي منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة.

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