النقل والحيازة.. تهم توجه ل13 شخصا ذوي علاقة بمخدرات شواطئ الجديدة‎ Boîte de réception x

أحمد مصباح – الجديدة

بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، وتمديدها ب24 ساعة، تحيل الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز اثنين شتوكة، التابعة لسرية الجديدة، غدا الأحد، 13 شخصا، ضمنهم 11 حدثا تحت المراقبة التحفظية، وراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، على النيابة العامة المختصة لدى قصر العدالة بالجديدة، على خلفية نقل وحيازة المخدرات.

الأشخاص الموقوفون ال13، لهم علاقة بنقل وحياز المخدرات التي لفظتها مياه المحيط الأطلسي، بشكل متقطع ومتواصل، طيلة أسبوع، على شواطئ إقليم الجديدة، وتحديدا قبالة “دوار النجوم”، و”شاطئ للاعايشة البحرية”، و”شاطئ بونعايم”.

هذا، فإن المركز القضائي لدى سرية الملكي بالجديدة، كان فتح بحثا قضائيا علاقة بزورق مطاطي ذي محرك، لفظته مياه المحيط الأطلسي، صباح السبت الماضي، وكان ممزقا، ومحملا ب4 رزمات من المخدرات، سعة كل واحدة منها 25 كيلوغراما.

وفي السياق ذاته، ضبطت السلطات الدركية والمحلية، الخميس الماضي، 25 كيلوغراما من المخدرات، موضوعة في رزمة، كانت مدفونة في حقل فلاحي، في دوار خاضع للنفوذ الترابي لجماعة “اثنين شتوكة”. كما عثرت السلطات المختصة، صباح أمس الجمعة، على رزمة سعتها 25 كيلوغراما من المخدرات على شاطئ “للاعايشة البحرية”، الكائن بتراب جماعة “سيدي علي بنحمدوش”، بدائرة أزمور، بتراب إقليم الجديدة.

وعثرت السلطات، اليوم السبت، على شاطئ “بونعايم”، على صفائح من المخدرات، تسربت من إحدى الرزمات التي لفظتها مياه المحيط الأطلسي على شواطئ إقليم الجديدة.

ومن المحتمل جدا أن كميات المخدرات هذه، التي لفظها المحيط الأطلسي، في أقل من أسبوع، على شواطئ إقليم الجديدة، كانت في طريقها إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.

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