طنجة : توقيف قاصر محترف سرقة بالخطف وحجز دراجة نارية‎

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت فرقة الابحاث التابعة للامن العمومي زوال اليوم من توقيف شخص ( قاصر) في حالة تلبس متورط في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية رفقة شريك له لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابهما لعملية سرقة هاتف نقال في حق احد الضحايا بمنطقة سيدي بوعبيد.

المعني بالامر البالغ من العمر17 سنة بعد اخضاعه للتفتيش عثر بحوزته على مفك للبراغي و هاتفين نقالين احدهما يعود لضحية عملية السرقة كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة في هذا الفعل الجرمي.

الموقوف احيل على فرقة الاحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي و بِعد الابحاث الأولية معه تمكنت من تحديد هوية شريكه حيث جاري البحث لتوقيفه ، وقد تم وضعه تحت الملاحظة لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النياية العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0