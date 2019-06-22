عاجل.. ظهور نتائج امتحانات البكالوريا قبل موعدها الرسمي المحدد‎

هبة بريس الرباط

تناقل عدد من اولياء الامور التهاني للتلاميذ الحاصلين على البكالوريا حيث ظهرت قبل قليل من مساء اليوم السبت 22 يونيو نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا قل الموعد الرسمي المحدد غدا صباحا .

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد اعلنت في بلاغ سابق، الكشف عن النتائج انطلاقا من يوم غد الأحد بحلول الساعة العاشرة صباحا، بدل يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 بعد تيسيير عملية التصحيح بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف الأستاذات والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتمكن صباح يوم غد الاحد طلاب البكالوريا بالمغرب من معرفة نتائجهم من خلال رقم المسار الخاص بهم، عبر مسطحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين وعبر موقع “ترشيحات” بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.

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